Brambati: «Lukaku può essere ancora decisivo! Thuram subito? Difficile»

Massimo Brambati intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di “Maracanà”, ha espresso la sua opinione sul ritorno di Romelu Lukaku e l’interesse dell’Inter (ed evidentemente del Napoli) per Marcus Thuram.

DUE RITORNI – Brambati parla così del ritorno dei due giocatori fin qui poco utilizzati dalle loro squadre: «Romelu Lukaku o Paul Pogba chi può essere decisivo? Per me entrambi. Se riprendono a livello fisico e motivazionale, credo che in questo campionato possono dire la loro. Me lo auguro anche per la Serie A, perché ne gioverebbe il tasso tecnico del nostro calcio. Juventus e Inter hanno bisogno del vero Pogba e del vero Lukaku».

SU THURAM – Brambati esprime una sua opinione riguardo il possibile interesse del Napoli per Marcus Thuram: «Potrebbe essere una mossa di disturbo. Non credo che l’Inter lo avrebbe preso a gennaio, forse è più un obiettivo per giugno. Perché adesso è difficile piazzare Correa, che dovrebbe fargli spazio e non credo che voglia fare ora minusvalenza con l’argentino».