Brambati: «Lukaku sembra trascinatore ma non lo è. Inzaghi sempre piagnistei!»

Si avvicina la ripresa del campionato, che vedrà domani l’Inter affrontare il Napoli in un vero e proprio big match. Sulle frequenze di TMW Radio ha fatto la sua analisi l’ex calciatore Massimo Brambati, che si è soffermato in particolar modo sulle dichiarazioni di Simone Inzaghi e sul contributo di Lukaku in nerazzurro.

TROPPI LAMENTI – Massimo Brambati non ha commentato morbidamente le parole di Simone Inzaghi, soffermandosi soprattutto sulle sue presunte lamentele. Questa volta relativamente agli infortuni, con Romelu Lukaku finalmente recuperato ma indisponibile per buona parte della stagione. Queste le sue parole: «Mi sembra sempre che per Inzaghi ci siano dei piagnistei. Perché sottolineare che ha di nuovo quattro attaccanti quando per esempio la Juventus ha trenta infortuni da inizio anno? Sottolinea che ha il migliore attacco, ma non il fatto che abbia la peggior difesa. Perché sottolineare sempre i pregi e non i difetti?»

SCOMMESSA – Brambati ha poi fatto il punto sulla stagione di Romelu Lukaku e sul suo contributo all’Inter: «È una scommessa, non so se il prestito sarà rinnovato. A oggi è una scommessa persa, ma può ancora essere vinta. Non è un grande trascinatore, lo sembra dal modo di giocare ma nella realtà non è così».