Brambati: «Lukaku non so se farà bene con Inzaghi, tante difficoltà al Chelsea!»

Massimo Brambati sulle frequenze di TMW Radio ha parlato di Romelu Lukaku e in generale del mercato dell’Inter.

MERCATO INTER – Brambati dice la sua riguardo il possibile capocannoniere della prossima stagione, facendo riferimento a Romelu Lukaku: «Capocannoniere della Serie A? Conte aveva plasmato Lukaku, anche fuori dal campo. Non so cosa farà con Inzaghi, ma dico che al Chelsea ha trovato grandissime difficoltà. Ed era stato preso per essere il giocatore più importante. Per quanto riguarda il mercato aspetterei a fare le pagelle, vediamo dopo il mercato».