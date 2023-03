Brambati: «Lukaku, l’Inter doveva coccolarlo. Stellini mi avvisò»

Brambati rivela delle confessioni fattegli da Stellini, ex vice di Conte, su Lukaku. L’ex calciatore, ospite sulle frequenze di TMW Radio, parla anche della condizione fisica dell’Inter in vista della sfida contro la Fiorentina.

RIVELAZIONI – Massimo Brambati dice la sua sulla condizione fisica dell’Inter ma anche su quella di Romelu Lukaku. Così l’ex calciatore intervenuto sulle frequenze di TMW Radio: «Credo che l’Inter affronterà una squadra difficile. I nerazzurri arrivano da tre partite in cui ha fatto un gol su rigore. Il gioco non è stato un granché e mi è sembrata sempre un’Inter prevedibile nell’atteggiamento. Domani giocherà contro una squadra difficile. Non so ancora che peso può dare l’Inter a questo tipo di gare in campionato, visto che nel prossimo mese ne avrà quattro che decideranno il futuro del club. Penso alle due partite di Champions League, alle quali io do più valore rispetto alla Coppa Italia, che determineranno la svolta dell’Inter. Arrivare in semifinale è comunque importante. Lukaku? Stando alle parole di Beppe Marotta tornerà a Londra. Poi non so se è una strategia di mercato o la realtà dei fatti. Però non l’ho sentito spesso parlare in questi termini di un giocatore quindi mi sembra che le idee su Lukaku siano quelle. Cristian Stellini quest’estate mi aveva detto di essere contento del ritorno del belga all’Inter, perché sapeva quanto ci tenesse, ma aveva messo dei ma davanti. Mi aveva detto che era un giocatore da controllare, da seguire e da coccolare. Ricordo proprio quest’ultimo verbo. Cosa che, evidentemente, non è avvenuta».