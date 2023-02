Brambati: «Lukaku è un calciatori da molti se! Stellini mi ha detto…»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter e del momento di Romelu Lukaku

DUBBI – Queste le parole di Brambati: «Inter-Porto? Lukaku è indietro, io credo che Inzaghi opterà per Dzeko, uno dei migliori nella stagione dei nerazzurri. E anche della scorsa. Quando si è spento il bosniaco l’Inter è stata superata dal Milan. Il belga come con Conte? Quest’estate è stato ospite Stellini a casa mia e abbiamo parlato di Lukaku e del suo trasferimento all’Inter. È un calciatore che ha molti sé davanti: deve stare bene fisicamente, deve essere coccolato e curato e motivato. Ha bisogno di supporto psicologico, di essere motivato tutti gli allenamenti. Va curato anche dal punto di vista del peso. E infatti si è fatto male, perché era sei sette chili sopra. Dal punto di vista tattico va collocato in un contesto che giochi per lui. Prendi Dzeko, si cala meravigliosamente in qualsiasi tipo di gioco, è universale. Lukaku no, se già trova dei difensori che lo marcano ad uomo e sono pesanti di stazza, comincia a soffrire».