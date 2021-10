Brambati: «Lazio-Inter, tifoso intelligente applaudirà Inzaghi! Ha dato tutto»

Inzaghi merita un’accoglienza degna di un professionista che per la Lazio ha dato tutto, prima da giocatore e poi da allenatore. A sostenerlo è l’ex calciatore Brambati, intervenuto a Maracanà su TMW Radio.

RICONOSCENZA – Massimo Brambati spera che Simone Inzaghi verrà accolto nel migliore dei modi dai tifosi della Lazio: «Mi auguro solamente che non ci saranno fischi. Ha fatto benissimo alla Lazio, è stato in simbiosi con questa società e sono anche cresciuti insieme, anche a livello di risultati. Credo che il tifoso intelligente applaudirà, perché è giusto applaudire un professionista che ha dato tutto a quei colori. Da professionista, non ci si può aspettare che uno nasca in una società e debba per forza morire in quella società. Il tempo ha scandito la fine di un rapporto, anche per una situazione motivazionale o di opportunità. Sarebbe bello accogliere Inzaghi con gli applausi. Uno striscione magari è chiedere troppo, ma credo che la curva della Lazio sarà propensa ad accoglierlo con gli applausi. Sarebbe davvero un bellissimo segnale di grandissima sportività».