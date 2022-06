Brambati: «Lautaro Martinez-Tottenham? Parlato con vice Conte, vi spiego»

Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della possibilità di trasferimento di Lautaro Martinez al Tottenham, svelando un retroscena con il vice di Antonio Conte.

RETROSCENA – Massimo Brambati, ex giocatore della Juventus, parla della possibilità di cedere l’attaccante argentino al Tottenham: «Lautaro Martinez al Tottenham? Non mi risulta. Sono stato a cena con il secondo di Conte e mi ha detto che davanti sono contentissimi. Son è stato capocannoniere, c’è Kane e poi Kulusevski. Se si dovesse sfruttare qualcosa e Kane dovesse essere spostato per esigenze sue, allora tutto può essere. Per me l’Inter ha la questione Skriniar, che ha offerte, e forse un altro da vendere. Dipende comunque dalle richieste che uno ha».