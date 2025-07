Brambati: «Lautaro Martinez ha sbagliato. Inter, castello di carta»

Brambati critica Lautaro Martinez dopo lo sfogo post Inter-Fluminense e l’attacco senza citare verso Calhanoglu e non solo. Il suo intervento.

CASTELLO DI CARTA – Massimo Brambati, su Tmw Radio, ha commentato così l’uscita di Lautaro Martinez dopo Inter-Fluminense: «Non mi è piaciuta l’uscita di Lautaro Martinez. Vero che sei il capitano ma ci sono altri modi per esternare la delusione e ciò che pensi dei compagni. Avrei parlato nello spogliatoio. Lui non più di due mesi fa diceva che l’Inter era una squadra con le palle. Quindi di chi parlava, solo di lui? Non mi è piaciuto, sono d’accordo con Calhanoglu, e poi gli sono andati dietro altri compagni, vedi Thuram. Puoi fare il capitano in altri modi. Marotta è furbo, sa che Calhanoglu potrebbe andare via e si è schierato con chi rappresenta il futuro dell’Inter. Certo, siamo passati in 50 giorni da quella semifinale col Barcellona a tutto questo. Si è ribaltato un po’ tutto. Mi sembra un po’ un castello di carta, con un po’ di vento cade tutto».

PERSONALITÀ – Secondo Brambati con uno come Antonio Conte in panchina non sarebbe successo: «Lautaro Martinez lo ricordo con Conte, quando lo sostituì e lo zittì. La personalità vuol dire tanto. Chivu è arrivato a spegnere il fuoco quando la casa è già bruciata. Ha convocato la riunione ora ma è tardi. Ha avuto però poco tempo, ma dire il vero, ed è arrivato in un modo particolare. Forse non pensava di dover fare i conti con uno spogliatoio spaccato, perché è questo che si evince da queste vicende».