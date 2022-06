Brambati: «Lautaro Martinez era del Barcellona. Poi successa una cosa»

Massimo Brambati è intervenuto in qualità di opinionista ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del mercato dell’Inter. Svelando anche un retroscena su Lautaro Martinez.

TUTTO SALTATO – Queste le parole di Massimo Brambati, che ha fatto il punto sui piani nerazzurri nel mercato in uscita e su Lautaro Martinez: «È stato firmato un mandato per venderlo all’estero. L’agente ha fatto bene a dire certe cose, l’uscita dipende solo dalle offerte. Se arriva una buona offerta va via, così come Bastoni. L’Inter deve sacrificare dei pezzi importanti, serve una grossa plusvalenza. Anche quest’anno stanno facendo i loro conti economici e tecnici, e Marotta è adatto a questo. Vogliono comunque rimanere molto competitivi. Se non fosse scoppiato il Covid, Lautaro era già del Barcellona. Aveva firmato, me lo aveva detto l’allenatore»

OPERAZIONE CHIUSA – Oltre che di Lautaro Martinez, parlando del mercato dell’Inter, Massimo Brambati si è lanciato anche sulla questione legata a Paulo Dybala: «Uno degli agenti lo conosco molto bene. Credo che l’operazione sia fatta. Si tratta di una bellissima scommessa».