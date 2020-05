Brambati: “Lautaro Martinez-Barcellona? Messi spinge. Alla fine…”

Massimo Brambati, procuratore ed ex calciatore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato di Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter finito nel mirino del Barcellona.

TRATTATIVA – Lautaro Martinez alla fine andrà al Barcellona. Ne è convinto Massimo Brambati: «Lionel Messi corteggia Lautaro? Secondo me sa che c’è un accordo economico con il calciatore, e adesso spinge perché sa che l’Inter non vorrà scendere sotto la clausola rescissoria. È un periodo difficile, il Barcellona ha perso degli introiti a causa della situazione in cui ci troviamo. Messi spinge il club affinché si chiuda la trattativa. Il club ha l’accordo con Lautaro già da dicembre. Alla fine prevarrà la volontà del calciatore, io credo che l’argentino, non solo per motivi economici e la possibilità di giocare un club prestigioso accanto a Messi, possa voler approdare in spagna e credo sia del tutto comprensibile. Ricordiamoci inoltre che Messi ha una fortissima voce in capitolo per quanto riguarda le convocazioni della Nazionale argentina».