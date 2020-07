Brambati: “L’Inter si aspettava di piÃ¹ da Conte. Lautaro Martinez…”

Brambati: “L’Inter si aspettava di più da Conte. Lautaro Martinez…”

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato dell’Inter ed in particolare di Lautaro Martinez. Secondo l’ex calciatore, oggi procuratore sportivo, l’attaccante argentino vuole lasciare i nerazzurri. Una battuta, inoltre, su Antonio Conte

LONTANO – Queste le parole di Massimo Brambati: «Lautaro Martinez? Lui vuole andare al Barcellona. Che poi si raggiunga un accordo è tutto da vedere. L’Inter si è seduta al tavolo delle trattative con il Barcellona nonostante la clausola. Questo ha dato forza al giocatore di trovare un accordo con i blaugrana. Ora cercheranno di convincere il giocatore a rimanere. il rinnovo è difficile, vedendo le cifre proposte dal Barcellona. Le parole di amore sull’Inter per me sono solo parole di circostanza. I procuratori stanno lavorando per accontentare il giocatore. Conte? A mio avviso ci si aspettava di più dal punto di vista dei risultati. Io credo che la società pensasse di essere così lontana dalla prima in classifica, lui è abituato ad arrivare e vincere al primo colpo».