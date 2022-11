Brambati: «Juventus, quello di Danilo non è rigore! Detto anche per Bastoni»

Il tocco con la mano di Danilo farà ancora discutere per diverso tempo, creando una spaccatura tra chi pensa fosse rigore e chi no. Massimo Brambati, ex giocatore, su TMW Radio ha espresso la sua opinione facendo un paragone con Alessandro Bastoni.

NON RIGORE – Brambati commenta così il tocco con la mano di Danilo in area di rigore contro il Verona: «Rigore Juventus? Io sono pro-difensori tutta la vita, so che significa difendere: quello non è rigore. Un difensore deve avere la possibilità di muovere le mani per una questione di equilibrio. Non lo dico solo adesso, perché poi dicono che sono troppo “juventino”. L’anno scorso, difatti, lo dissi pro-Inter: ricordo che ci fu un fallo di mano di Bastoni e dissi che per saltare doveva per forza tenere il braccio largo. Le braccia per cadere dove le metti? Da ex difensore dico che hai bisogno di equilibrio. Chi ha fatto le regole ridicole non ha mai messo gli scarpini».