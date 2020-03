Brambati: “Juventus-Inter a porte chiuse? Grande vantaggio per Conte!”

Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse, un vantaggio per Antonio Conte a detta dell’ex giocatore Massimo Brambati nel corso di “TMW Radio”, che parla del pubblico dell’Allianz Stadium e del ritorno a Torino del tecnico leccese.

“UN VANTAGGIO” – Juventus-Inter a porte chiuse, secondo Massimo Brambati, sarà un grande vantaggio per la squadra allenata da Antonio Conte e per lui stesso, che in passato ha giocato e allenato i bianconeri: «Le porte chiuse possono essere determinanti. La Juventus è abituata a giocare col pienone, lì si è creata la forza di questa Juventus. Non dico che fai fatica, però a livello psicologico puoi avere degli svantaggi. E questo è già un grande punto a favore per l’Inter. Conte poi non avrebbe ricevuto un grande benvenuto con lo stadio pieno».