Brambati: «Solo per la Juventus si parla di fallimento! Altre possono non vincere»

Massimo Brambati difende la Juventus ai microfoni di TMW Radio. Parlando degli obiettivi delle big, tra cui anche l’Inter, l’ex calciatore ha lamentato una disparità di trattamento nei giudizi

STAGIONE FALLIMENTARE – Inter, Milan, Roma, Lazio e Atalanta. La corsa alla prossima Champions League è serrata. Di questo ha parlato Massimo Brambati, ma difendendo i bianconeri di Massimiliano Allegri, lamentando una disparità nei giudizi: «Quando la Juventus con Pirlo era entrata in Champions League all’ultima giornata si parlava di fallimento, ma se le altre non ci entrano allora non lo è. La Juventus deve sempre vincere e le altre possono accampare scuse? Se si parla di big devono sempre arrivare a vincere qualcosa, non ci deve sempre essere un giudizio diverso a seconda della squadra».