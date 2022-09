Brambati: «Inzaghi in confusione! Sostituzione dopo 30′ ti mette alla berlina»

Brambati in un intervento sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato del momento di difficoltà dell’Inter facendo riferimento, ancora, sulle sostituzioni di Simone Inzaghi.

SQUADRA IN CONFUSIONE – Massimo Brambati sottolinea un problema attuale dell’Inter: «Le sostituzioni che ha fatto con l’Udinese, le tempistiche e il modo, lasciano dei dubbi. Li ha sostituiti solo per l’ammonizione e questo fa capire che è andato in confusione. Se vieni sostituito al 30′, l’allenatore ti mette alla berlina. Credo che la leadership te lo riconoscono gli altri. Se un allenatore entra nello spogliatoio e si zittisce e quando se ne va sono ancora zitti, vuol dire che ha carisma».