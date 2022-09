Brambati: «Inzaghi? I trofei a volte nascondono problemi! Inter cammina»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio, parla a proposito dell’Inter e della situazione relativa a Simone Inzaghi.

PROBLEMI − Brambati parla a proposito della situazione relativa ad Inzaghi, al centro delle critiche dopo la terza sconfitta stagionale dell’Inter: «La tattica situazionale è fare tattica ma vado a duemila all’ora. E per me la Juventus cammina, l’Inter quasi. Quando hai una situazione tecnica superiore puoi anche vincere a Lecce o con la Cremonese. Però quando affronti squadre dal ritmo elevato, come il Bayern Monaco, vai in difficoltà. È il problema centrale. Ieri l’Inter avrà lottato, ma c’era una grande differenza. Io Inzaghi l’ho visto in grande difficoltà. L’anno scorso già questi problemi c’erano, i trofei a volte nascondono problemi che si acuiscono. A me hanno detto che nell’Inter di Conte parlava Conte. In quella di Inzaghi parlano tutti».