Brambati attacca: «Inzaghi con questa Inter dovrebbe vincere almeno il campionato!»

La stagione dell’Inter fin qui è stata caratterizzata da diversi alti e bassi, tra Champions League e campionato di Serie A. Chi non è convinto del lavoro svolto fin qui da Simone Inzaghi è Massimo Brambati. L’ex calciatore intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha espresso la sua opinione.

DURO ATTACCO – Brambati duro nei confronti dell’attuale tecnico dell’Inter per la stagione disputata fin qui con il club nerazzurro, facendo riferimento anche alla passata stagione: «Simone Inzaghi con questa squadra secondo me dovrebbe vincere almeno il campionato italiano, non dico la Champions League. Lo poteva vincere l’anno scorso e doveva vincerlo anche quest’anno».