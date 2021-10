Brambati: «Inzaghi, solito alibi dell’arbitraggio! Errore mettere Dumfries»

Inzaghi ha sbagliato nell’inserire Dumfries negli ultimi minuti di Inter-Juventus, sfida terminata sull’1-1. L’ex calciatore Brambati, a TMW Radio, ha tirato le orecchie al tecnico nerazzurro.

GIUSTIFICAZIONI – Massimo Brambati ha parlato di Inter-Juventus, in particolare di Simone Inzaghi: «Faccio un appunto a Inzaghi. Quando non raggiunge il risultato, non ci dev’essere sempre l’alibi dell’arbitraggio (vedi dichiarazioni). Devi anche ammettere che hai fatto un errore a mettere Denzel Dumfries. Ma non perché ha fatto il fallo, ma perché con tutta la gente che c’era in panchina, era l’unico che era meno adatto a difendere. Potevi mettere Federico Dimarco o Danilo D’Ambrosio. Hai messo Dumfries in quel momento e guarda caso ti è andata male perché proprio lui ha fatto una cavolata. Hai spostato Matteo Darmian a sinistra che era stanco. Non andare a dire che l’arbitro non ha visto. Devi dire che il tuo giocatore ha fatto un errore, un intervento sbagliato. Non sento mai un allenatore che invece di attaccarsi agli arbitri, con tutti i soldi che prendono, dice di aver sbagliato».