Brambati: «Inter? Vittoria Juventus più difficile. Giri bassi»

Massimo Brambati continua – come suo solito – a non essere convinto dall’Inter, nemmeno dopo la pesante vittoria contro la Roma. Che, secondo le sue parole a TMW Radio, non è arrivata in una partita difficile come quella della Juventus contro la Lazio

DAY-AFTER – Nelle analisi del giorno dopo di Roma-Inter, Massimo Brambati continua a non essere particolarmente convinto dalla vittoria dei nerazzurri. Una partita che l’opinionista sportivo ha definito pesante, ma senza vedere la squadra vista lo scorso anno. Omettendo, però, i due infortuni di Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi che nel primo tempo hanno costretto Simone Inzaghi non soltanto a due cambi, ma anche a stravolgere il suo piano partita. E omettendo anche gli infortuni che hanno impedito a Piotr Zielinski e Kristjan Asllani di prendere parte alla partita dello stadio Olimpico.

Massimo Brambati analizza la vittoria nerazzurra in Roma-Inter. Ma per lui la gara della Juventus era più difficile

ANALISI – Massimo Brambati analizza in questo modo la partita di ieri. Andando a paragonare la vittoria dell’Inter sulla Roma con quella della Juventus sulla Lazio. Con i bianconeri che, secondo lui, hanno avuto un maggior numero di ostacoli per quanto riguarda la gara vinta contro i biancocelesti. Queste le sue parole: «Gli ostacoli più difficili ce li aveva la Juventus, che aveva tanti assenti. A partire in pratica da tutto il mercato estivo. La Lazio ha mancato un’occasione, perché poi ritrovarsi in 10 dopo 20′ è un errore. La Juventus ha bypassato un ostacolo che non credevo riuscisse a superare. Romagnoli è stato preso in contropiede, uno della sua esperienza doveva sapeva a cosa andava incontro con quell’intervento. L’Inter invece è andata a giri bassi ed è riuscita a portare a casa un risultato pesante per il campo e anche perchè non vedo ancora l’Inter dello scorso anno. E ho visto un bruttissimo Napoli, che si porta a casa solo il risultato».