Brambati, come lotti! «Inter-Verona, sarei arrabbiato! Possibile 1-2»

Non si rassegna l’ex calciatore Massimo Brambati alla vittoria nerazzurra per 2-1 in Inter-Verona. Il motivo è sempre il solito: la spallata (e non gomitata, come ampiamente dimostrato!) di Bastoni a Duda. Di seguito il suo intervento a TMW Radio.

ARRABBIATURA – Continua a lottare Massimo Brambati, che spesso nei suoi interventi radiofonici ha fatto notare poca simpatia nei confronti dell’Inter. L’ex calciatore è tornato sulla meritata vittoria dei nerazzurri in Inter-Verona, in questi termini: «Se fossi nel Verona sarei molto arrabbiato. Ok che hanno sbagliato loro il rigore, ma quello poteva essere il 2-1 per loro. Come fai a reputare soggettiva la gomitata di Bastoni? E’ un chiaro ed evidente errore».