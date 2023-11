Brambati: «Inter una corazzata! Ma una cosa può aiutare la Juventus»

La Juventus sfiderà l’Inter domenica sera. Un match che può modificare gli equilibri in vetta in Serie A. Il commento di Brambati a TMW Radio

SFIDA – Il commento di Brambati su Juventus-Inter: «Credo che lo spirito della Juventus possa aiutare, ma di là c’è una corazzata. Mancano anche a loro degli elementi, ma a questi fa un baffo. Ai bianconeri ogni mezzo infortunato crea grossi problemi. Ho visto Juventus-Cagliari, che nel finale era anche in difficoltà perché dopo le tre sostituzioni in panchina aveva solo ragazzini. Fuga Inter o sorpasso Juventus? Se finisce pari non lascia nessun segno. Se vince l’Inter lascia un segno perché da una botta al campionato, ma se vincono i bianconeri non lascia un segno. Vorrebbe dire che potrebbe permettersi qualche errore per arrivare comunque tra le prime quattro e non più».