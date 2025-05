Brambati: «Inter, tutto aperto in campionato! Non sempre i titolari»

Massimo Brambati non chiude la porta all’Inter per la vittoria del campionato. Tutto aperto fino all’ultima giornata, le sue parole su TMW Radio.

SERIE A – Se in Europa l’Inter è in vena di miracoli, in Italia un po’ meno. Nonostante la vittoria col Verona per 1-0 la distanza dal Napoli è diventata di tre punti nelle settimane scorse. Il destino non è più nelle mani dei nerazzurri, che possono sperare solamente in uno spareggio in maniera realistica. Rimane comunque complicata la situazione e il calendario di Antonio Conte e i suoi non aiuta la squadra di Simone Inzaghi. Massimo Brambati comunque non chiude definitivamente le porte: «Per il Napoli è fatta? Stiamo vedendo che la rosa non deve prendere nessuno il raffreddore, perché sono tutti contati. Dietro soprattutto non si può più fare nessuno. Si spera di recuperare Lobotka per la partita di Genoa ma c’è l’entusiasmo giusto per affrontare le ultime tre partite. Come affronterà l’Inter questo finale di stagione? Credo che ci sia grande entusiasmo e credo che alla fine giochi sapendo che comunque ha alle brutte la chance di vincere la Champions. E’ ancora tutto aperto però. Forse non giocheranno i titolari da qui alla fine, o almeno non tutti sempre»