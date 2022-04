Brambati: «Inter, tutte decisive. Scudetto Inzaghi? Ritardo rispetto Allegri!»

Brambati intervenuto sulle frequenze di TMW Radio ha detto ancora la sua riguardo la corsa scudetto e il paragone tra Simone Inzaghi e i grandi tecnici italiani.

LOTTA SCUDETTO E INZAGHI – Massimo Brambati, ex giocatore della Juventus, su TMW Radio ha commentato così la lotta scudetto: «Questo turno chi rischia? Sia Inter che Milan, paradossalmente più il Milan. Perché in questo momento non so come gestisce l’entusiasmo il Milan di essere in testa a questo punto. L’entusiasmo a volte, per chi non è abituato, può fare brutti scherzi. L’Inter ha più giocatori abituati a stare lì e giocare partite importanti. Da qui alla fine sono tutte determinanti. Secondo Marotta, Simone Inzaghi diventerà uno dei migliori? A Marotta ricorderei che non hanno 90 anni Conte, Allegri e Ancelotti. Sette anni fa, Allegri già aveva vinto qualcosa e pure Conte. È già un filo in ritardo. In questo momento doveva dare un segnale di incoraggiamento a Inzaghi, che sicuramente ha fatto qualche errore ma è un bravissimo allenatore. Non ha ancora perso lo Scudetto, visto il campionato può succedere ancora di tutto».