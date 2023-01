Brambati: «Inter, troppe sconfitte e gol subiti! Inzaghi mi ha deluso»

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato dell’Inter, reduce dalla sconfitta contro l’Empoli. L’ex calciatore si dice deluso da Simone Inzaghi

DELUSO – Queste le parole di Brambati: «Inter? Festeggiare la Supercoppa e perdere in casa con l’Empoli, meritatamente non va. Inzaghi ancora una volta mi delude. Quasi più in conferenza stampa dove si attacca al fatto che non gli è mai capitato di prendere due gialli in casa. Cosa vuol dire in casa? Non ho capito questo tipo di frase. Io credo che l’Inter dal punto di vista tecnico può anche non perdere con l’Empoli in casa in 10 contro 11. Io continuo a sostenere che i nerazzurri non hanno un organico da stare a 13 punti dal Napoli, solo grazie alla vittoria nello scontro diretto. Altrimenti il distacco sarebbe maggiore. La squadra ha perso troppe volte, i gol subiti sono troppi. C’è qualcosa che non funziona. Nelle vittorie con Parma e Verona in casa»

GESTIONE – Brambati paragona la gestione Conte a quella di Inzaghi: «Conte? Punto di partenza era una squadra che arrivava quarta con Spalletti a 25 punti dalla prima. Quello di Inzaghi era il lavoro del salentino. Lavoro era costruire la mentalità dei giocatori. Le situazioni di spogliatoio, di squadra e di mentalità, quando arrivi in un ambiente conta anche la base di partenza. L’Inter era partita da una base alta, secondo me, ad oggi, che non ci sono tante speranze per lo Scudetto, oggi devi metterti lì, lavorare e sperare che il Napoli cada parecchie volte. E per l’Inter credo che sia un qualcosa di frustrante».