Brambati: «Inter, un addetto ai lavori mi ha confidato trattativa in corso»

Durante il suo intervento nel programma Maracanà su TMW Radio, Massimo Brambati si è lasciato andare a un commento sulla situazione societaria dell’Inter. Confidando di una trattativa per la cessione.

IN VENDITA – L’Inter potrebbe presto cambiare proprietà? Sì, secondo Massimo Brambati. L’ex calciatore ha infatti confidato di aver avuto notizia di trattative in corso per la vendita da parte della famiglia Zhang. Queste le sue parole sull’argomento: «Un addetto ai lavori mi ha detto che Zhang è in trattativa per vendere l’Inter». Non resta che attendere per capire la situazione…