Brambati: «Inter, so di mandato per vendere Lautaro Martinez e un altro»

L’Inter ha chiuso la stagione senza scudetto ma con due trofei in più e il suo pubblico sta rispondendo alla grande alla campagna abbonamenti. Massimo Brambati frena l’entusiasmo dei tifosi nerazzurri rivelando un’informazione su Lautaro Martinez e Bastoni. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio

CESSIONI PESANTI – L’Inter lavora alla prossima stagione con tanti nomi sia in entrata che in uscita. Proprio su questi ultimi Massimo Brambati rivela un’informazione: «Boom abbonamenti per l’Inter? Non sanno ancora che vogliono vendere Lautaro Martinez. Ieri è venuto a casa mia un grandissimo operatore di mercato il quale mi ha detto che l’Inter ha firmato un mandato a un suo collega per vendere Lautaro. L’Inter deve vendere sia Lautaro che Bastoni e mi ha dato anche una spiegazione molto logica nel senso che non devi fare il conto dei 115 milioni che ha incassato l’Inter per Lukaku, perché devi fare la differenza con quelli spesi. Così come c’è una differenza tra quanto hai speso per Bastoni e a quanto lo venderai. L’Inter quindi mi è stato detto che ha fatto già un mandato a un procuratore affinché si riesca a piazzare Lautaro e Bastoni. Vi dico anche che le squadre papabili sono importanti, per esempio il Real Madrid ha bisogno di una punta e potrebbe essere una destinazione. Come per esempio il Bayern Monaco se va via Lewandowski. Lautaro va via sicuro? Sì. Lukaku? Me l’ha aperto come scenario possibile, mi ha detto può essere. È logico che se riescono a vendere Lautaro e Bastoni può essere che Lukaku possa tornare in prestito oneroso e poi magari gli pagano l’ingaggio».

SCENARI – Brambati prosegue: «Ad Antonio Conte avevano prospettato questo futuro. Ossia vanno via due big subito, e furono Lukaku e Hakimi, e altri due l’anno successivo. Vedremo se sarà così. Dico poi che se una società firma un mandato a vendere significa che ha intenzione di venderlo. Poi magari questi scenari non si realizzano, ma queste sono le voci. L’operatore di mercato mi ha escluso PSG, City e le altre squadre italiane per Lautaro».