Brambati sorprende: «Inter, senza trofei rimane una stagione positiva!»

Massimo Brambati sorprende per le parole utilizzate su TMW Radio riguardo l’Inter. L’opinionista giudica positivamente la stagione nerazzurra.

STAGIONE – L’Inter ha perso il primo trofeo della stagione. Contro il Milan è arrivato un netto 3-0 e la Coppa Italia è andata. Simone Inzaghi non ha saputo controbattere a Sergio Conceicao, Massimo Brambati comunque giudica positivamente l’operato dell’allenatore piacentino durante l’anno: «Si deve preoccupare l’Inter? No. Finisse oggi la stagione senza vincere nulla, avrebbe comunque fatto bene. E’ arrivata in fondo a tutto, poi non vincere ci sta. Per i troppi impegni, Inzaghi deve capire ora i giocatori da rischiare e alcune non le ha rischiate perché ha anche altri obiettivi. Uno però si accorge quando ti mancano dei giocatori. Il Bayern ha giocato la doppia sfida senza 5 titolari, quando non giochi con certi giocatori la differenza si vede. Detto che poi l’Inter è stata anche un po’ sfortunata, ma va dato merito al Milan, che l’ha affrontata come se fosse una finale e ha sfruttato cinicamente tutto quello che c’era da sfruttare. Quindi meriti anche a Conceicao, che comunque non confermerei, perché ha perso anche credibilità. E la stagione del Milan rimane fallimentare, perché gli obiettivi grossi non sono stati centrati»