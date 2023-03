Brambati: «Inter prende Manchester City. Spererei in un Derby»

Tra poche ci sarà il sorteggio per i quarti di finale di Champions League, l’Inter sarà protagonista dopo il successo contro il Porto. Massimo Brambati ha parlato così su TMW Radio dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

NEGATIVO – Massimo Brambati ha parlato così dell’Inter su TMW Radio: «Avere tutte e tre le italiane ai quarti di finale di Champions League non è un qualcosa che deve portare a pensare che tutti i problemi siano stati risolti. Io faccio più complimenti al Napoli, non solo per il gioco, ma per la storia. Se un allenatore arriva ai quarti di finale di Champions League con un club di 19 scudetti, 3 Champions ti dico fermati, sì ok vediamo se arrivi a vincerla. Se l’Inter dovesse vincere la competizione chapeau, saremmo qui a stendergli il tappeto rosso. Inzaghi ha fatto registrare otto sconfitte in ventisei partite, non è stato un campionato positivo. Dopo il Mondiale non hai vinto con Sampdoria, Bologna, Empoli, Monza e Spezia, facendo due gol. L’Inter prende il Manchester City. Fossi un tifoso dell’Inter spero di fare il Derby, per gli ultimi trascorsi soprattutto. Tra Supercoppa e campionato gli ultimi due sono stati pesantemente vinti».