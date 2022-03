Brambati: «Inter, periodo difficile. La mentalità vincente va allenata»

Massimo Brambati ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi che sta passando un periodo non facile: le sue dichiarazioni.

PERIODO DIFFICILE – Queste le parole su TMW Radio da parte di Massimo Brambati sull’Inter di Simone Inzaghi. «Siamo passati dagli elogi a Inzaghi, ritenuto meglio di Conte, ai commenti di oggi, dove quasi si fa il de profundis. Credo ci sia una via di mezzo. Tutte le squadre hanno passato un periodo negativo e anche l’Inter lo sta passando ora. Se dovesse vincere col Bologna sarebbe ancora primo in classifica comunque. E poi devo dire una cosa: ho letto su un quotidiano ‘finalmente Inzaghi ha tutti a disposizione’ prima della partita col Milan. Ma Inzaghi ce li ha avuti praticamente sempre tutti. Le altre hanno avuto molti più problemi di formazione ogni domenica. Non credo che sia un grande disastro. Sta passando un periodo difficile, la mentalità vincente, ricreata da Conte, va allenata».