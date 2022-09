Brambati: «Se l’Inter perde si autoelimina dallo Scudetto ma Inzaghi resta»

Massimo Brambati, in collegamento su Tmw Radio, ha parlato della prossima sfida di campionato tra Inter e Roma. Pressione sui nerazzurri anche se Inzaghi, a detta sua, rimarrebbe saldo sulla panchina

RISCHIA L’INTER − Brambati non ha dubbi sulla sfida di sabato a San Siro tra nerazzurri e giallorossi: «Per entrambe le squadre, se dovessero uscire con una sconfitta, acuirebbe delle polemiche dopo i KO precedenti rispettivamente contro Udinese e Atalanta. Simone Inzaghi comunque rimane saldo e ancorato al proprio posto, non rischia. Continuo a dire che sia l’Inter che la Juventus corrono poco. Dal punto di vista della preparazione atletica qualcosa non ha funzionato. L’Inter che ho visto con l’Udinese è stata praticamente triturata dai friulani. Se l’Inter esce sconfitta potrebbe autoeliminarsi dalla lotta per lo Scudetto».