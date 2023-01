Brambati: «Inter, per quanto visto Coppa Italia fastidio! Quando la vinci…»

L’Inter ha affrontato il Parma agli ottavi di finale di Coppa Italia superando il turno solo ai supplementari. Massimo Brambati, intervenuto a Radio Sportiva, ritiene che la competizione sia più un fastidio per il club nerazzurro e non solo. Di seguito il suo intervento

FASTIDIO – L’Inter ha superato gli ottavi di finale di Coppa Italia soffrendo più del dovuto. Massimo Brambati ritiene che la competizione abbia poco appeal per alcuni club: «Per quello che si è visto ieri sera, per l’Inter e per il Milan direi che la Coppa Italia è un fastidio. Io ho scarsa considerazione di questa manifestazione che è stata resa poco credibile, farei come fanno in Premier League, cioè le piccole dovrebbero giocare in casa per una questione di pubblico e per appeal. Io avrei fatto Parma-Inter, Monza-Juventus, Torino-Milan. Mi piacerebbe vedere qualche altra squadra arrivare in finale, non sempre le stesse. La Coppa Italia diventa importante dalla semifinale in avanti, dove mi piacerebbe vedere arrivare anche squadre piccole. Quando arrivi a vincerla è sempre un trofeo che alzi, ma io penso che per i grandi club gli obiettivi siano campionato e Champions League».