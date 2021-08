Brambati: «Inter parte sempre favorita ma la Juventus si è avvicinata»

Massimo Brambati, ex giocatore e oggi procuratore sportivo, ha parlato in collegamento a “Maracanà” su TMW Radio del prossimo campionato. L’Inter è tra le favorite, cosi come la Juventus

FAVORITE − Così Brambati sulla Serie A e l’Inter: «Credo che oggi le campagne acquisti non siano ancora nemmeno iniziate. Non si può dare un giudizio, neanche provvisorio. Io non mi fido del calcio di questo periodo. Mancano 20 giorni all’avvio del campionato e credo che il mercato possa darci delle novità. Detto questo, penso che l’Inter sia sempre una delle favorite insieme magari ad altre squadre. La Juventus si è avvicinata con l’arrivo di Massimiliano Allegri. Ci sono giocatori che potrebbero fare meglio con lui».