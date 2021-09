Brambati: «Inter ora primissima fila. Cambiato rispetto ad agosto»

Brambati promuove l’Inter dopo il mercato in vista della ripresa della Serie A. L’ex difensore, in collegamento con “Maracanà” su “TMW Radio”, vede una griglia diversa rispetto ad agosto.

ANCORA MODIFICABILE – Massimo Brambati fa una fotografia della Serie A attuale, non escludendo modifiche ulteriori: «Di solito la griglia di partenza non è quella finale, poi vediamo. Io metto in primissima fila l’Inter, poi subito dietro è un po’ difficile. Vedo molto bene il Napoli e anche la Lazio, poi o l’Atalanta o il Milan o la Roma. La Juventus la metto sicuramente fuori, in questo momento. Perché cambiato? Ad agosto non era partito ancora Cristiano Ronaldo: a gennaio penso che qualcuno possa arrivare, non solo alla Juventus ma anche in altre squadre. Fare una griglia adesso è come tirare una monetina in aria, perché poi bisogna vedere anche cosa si fa a gennaio».