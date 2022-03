Brambati: «Inter, ogni gara è delicata. I nerazzurri sanno una cosa»

Massimo Brambati, procuratore ed ex giocatore, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il momento vissuto dall’Inter in vista della gara contro la Fiorentina.

MOMENTO DIFFICILE – Queste le parole di Massimo Brambati sull’Inter e sulla gara di sabato contro la Fiorentina: «È una gara importantissima soprattutto dal punto di vista psicologico, un risultato negativo può avere strascichi. Da adesso in poi ogni partita è delicata, rischi sempre e un mezzo passo falso può condizionarti. La Fiorentina non è una squadra facile da affrontare e questo i nerazzurri lo sanno».