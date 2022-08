Brambati: «Inter? Non ho ancora capito cosa sarà! Una favorita scudetto»

L’Inter si prepara all’esordio ufficiale in campionato in programma sabato 13 agosto alle ore 20.45 contro il Lecce allo stadio “Via del Mare”. Massimo Brambati – intervenuto ai microfoni di TMW Radio -, fa il punto sulle pretendenti allo scudetto e sulla situazione in casa nerazzurra

FASE INTERLOCUTORIA – L’Inter di Simone Inzaghi si prepara alla prima sfida di campionato con il Lecce. Secondo Massimo Brambati, la squadra nerazzurra è ancora un enigma: «In questo momento il Milan è la squadra favorita per vincere il campionato. Ha l’entusiasmo di aver appena vinto. Grandissima delusione la Juventus. L’Inter è interlocutoria, non ho ancora capito cosa sarà. Prima mette in vendita Skriniar, poi lo toglie e ora lo rimette. Se dovesse andar via faresti fatica a sostituirlo».