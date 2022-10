Brambati: «Inter, non sono ancora convinto. Ma resta la più forte»

Massimo Brambati non è ancora totalmente convinto dalle prestazioni dell’Inter. L’ex giocatore, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha sottolineato come sia necessario aspettare per capire se la squadra si sia rialzata oppure no.

NON CONVINTO – Massimo Brambati non è ancora totalmente convinto dalle prestazioni dell’Inter. L’ex calciatore e procuratore ha parlato così della situazione in casa nerazzurra: «Non mi ha ancora convinto al 100%. Contro il Sassuolo non mi ha entusiasmato. I risultati in Champions League vanno bene perché portano entusiasmo e autostima, ma aspetterei prima di dire che la squadra è guarita. Anche se per me rimane la più forte come organico».