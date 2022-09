Brambati: «Inter, nello spogliatoio parlano in tanti! Da Londra mi dicono…»

L’Inter attraversa un momento certamente complicato dal punto dei vista dei risultati con Inzaghi che non è ancora riuscito a trovare il bandolo della matassa. Brambati si concentra soprattutto sulle voci che vogliono uno spogliatoio un po’ in confusione. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio

DINAMICHE INTERNE – L’Inter e Simone Inzaghi non vivono certamente un buon momento. Massimo Brambati svela alcune dinamiche di spogliatoio: «Ho letto che l’Inter deve crescere con l’allenatore. Deve crescere il tecnico capendo che la tattica situazionale va fatta a mille all’ora e non da fermi. Così crei intensità, che per ora non c’è. Da Londra mi dicono che prima nello spogliatoio parlava solo uno, oggi in tanti, quindi qualcosa vorrà dire. Ora poi anche la mossa Onana-Handanovic, devi decidere chi è titolare e non rimanere nel guado. Le parole di Marotta non mi hanno stupito (vedi articolo). Un mediatore come lui non può dire che sono in difficoltà. Servono scelte più decise».

SOLUZIONE – Brambati prosegue parlando della possibilità che Inzaghi risolva i problemi dell’Inter: «Scontri nello spogliatoio? Mi raccontavano che in epoche recenti il portiere si lamentava spesso del fatto che in certe partite all’Inter si faceva fatica a segnare e il tecnico gli ha detto che doveva pensare a parare. Barella poi è stato subito messo a posto, visto il caratterino, da Conte. Se Inzaghi ne esce da questa situazione? Uscirne vuol dire vincere e non convincere? Non può essere una vittoria risicata o non meritata. Così posticipi i problemi soltanto».