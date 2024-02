Brambati: «Inter, meriti di Inzaghi ma due fanno la differenza da anni»

L’Inter di Inzaghi macina numeri e vittorie ricordando grandi formazioni del passato come quella dei record di Trapattoni. L’ex calciatore Brambati da meriti al tecnico, ma ritiene che altre due figure facciano la differenza da anni

MERITI – Queste le parole di Brambati a TMW Radio: «Inter di Inzaghi come quella dei record di Trapattoni? Quella squadra era qualcosa di impressionante per come giocava e per gli interpreti. E io dico che la differenza la fanno oggi Marotta ed Ausilio, ma non da oggi ma da anni. L’Inter è cominciata a cambiare già con Spalletti, i due hanno messo sempre a disposizione dei propri allenatori un materiale di qualità. Inzaghi ha grandi meriti, ma il merito maggiore è dei dirigenti che da anni mettono a disposizione dei propri tecnici un materiale importante per raggiungere risultati importanti».