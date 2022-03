Brambati: «Inter, mai avrei pensato ai 7 punti. Skriniar? Da ‘vecchia scuola’»

Brambati ha parlato a Maracanà, su TMW Radio, della situazione legata all’Inter. Oltre a valutare il calendario, come noto piuttosto complicato da inizio 2022, l’ex difensore ha dato un giudizio su Skriniar.

CALENDARIO OSTICO – Massimo Brambati non trova il problema del calo nerazzurro dal calendario: «Abbiamo visto come l’Inter nelle ultime sette partite mai e poi mai avrei pensato facesse solo sette punti. Mai avrei pensato, però, che prima di Spezia, Udinese e Salernitana il Milan avrebbe fatto due punti: li ha fatti. Quando si legge il calendario si legge Genoa e pensi sia una passeggiata, ma non è così: nelle ultime otto ha vinto una partita e pareggiate sette, fa fatica a prendere gol. Non ti devi fare condizionare dalla classifica della squadra che vai ad affrontare».

DELLA SUA EPOCA – Brambati definisce della “vecchia scuola” due difensori, Milan Skriniar dell’Inter e Gleison Bremer del Torino: «Skriniar ogni tanto ha delle amnesie, soprattutto in area. Però devo dire che l’applicazione che hanno questi due difensori mi ricorda tanto quella dei difensori degli anni Ottanta. Parlo di giocatori che hanno giocato contro di me, come Pietro Vierchowod, Claudio Gentile, Giuseppe Bergomi, Fulvio Collovati o Riccardo Ferri: tutti difensori che la prima cosa che facevano era cercare di limitare gli attaccanti avversari. Non certo di costruire, o fare gli attaccanti aggiunti».