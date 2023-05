Brambati: «Inter, la difesa soffre i giocatori rapidi! Lukaku…»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato a proposito dell’Euroderby di Champions League fra Inter e Milan

SFIDA – Questa l’analisi di Brambati: «Dzeko o Lukaku, i difensori del Milan quale attaccante soffrirebbero di più? A me darebbe di più fastidio Dzeko. O forse entrambi se stanno bene fisicamente. Io credo che Inzaghi scelga l’attaccante che potrebbe dar più fastidio alla difesa del Milan. Se ha scelto Dzeko fa parte di una pensata che ha fatto il tecnico, poi vedremo se lo schieramento gli darà ragione. Si terrà Lukaku in panchina per cambiare in corsa se la pensata non è stata corretta. Chi può dar fastidio all’Inter= Leao poteva dare molto fastidio, il giocatore ideale senza Skriniar, l’unico lì dietro che poteva arginarlo. Non essendoci lo slovacco il portoghese sarebbe diventato fondamentale. Se sente ancora doloro Leao è inutile portarlo, se lo schieri adesso potresti perderlo per un mese. Difesa dell’Inter? Credo che i difensori dell’Inter danno fastidio quei giocatori che hanno nelle corde il saltare l’uomo ed avere capacità tecniche sul rapido. Io non trovo Darmian, Acerbi e Bastoni molto rapiti, possono essere infilati da calciatori tecnici e rapidi».