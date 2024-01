Brambati: «Inter-Juventus, perché non a Orsato? Mi dicono una cosa»

Inter-Juventus andrà in scena domenica sera alle 20:45. C’è attesa per capire quale arbitro dirigerà la sfida scudetto di San Siro. Massimo Brambati, intervenuto su TMW Radio, caldeggia la scelta di Orsato, l’arbitro della famosa mancata espulsione di Pjanic del 2017.

SCELTA – Questa l’opinione di Brambati: «Ho letto oggi che è probabile che arbitrerà il Derby d’Italia Maresca. Sbaglio o il miglior arbitro italiano a detta di tutti è Orsato? Mi viene detto che non è gradito dall’Inter però, per la storia di Pjanic. Inter-Juve, la partita clou della giornata e dell’anno non la fai arbitrare al migliore che hai? Non arbitra per ragioni di opportunità? Per cosa, per un fatto accaduto anni fa? È uno scandalo. Io sarei per lo scambio di arbitri tra federazioni».