Brambati: «Inter-Juventus? Formazione decisa dal Giudice Sportivo!»

Inter-Juventus si giocherà domenica a San Siro alle ore 20.45 ma secondo Massimo Brambati – intervenuto nel corso di Maracanà, su TMW Radio -, la formazione nerazzurra è stata decisa dal Giudice Sportivo. Sul banco degli imputati c’è ancora la sfida con la Lazio

MANCATI PROVVEDIMENTI – Inter-Juventus, secondo Massimo Brambati, in qualche aspetto è stata decisa dal Giudice Sportivo: «Secondo me la formazione l’ha fatta il Giudice Sportivo perché dopo Lazio-Inter mi aspettavo delle squalifiche. Dopo quello che si è visto in seguito al gol di Felipe Anderson e alla fine della partita non è ammesso che né Giudice Sportivo né arbitro abbiano preso dei provvedimenti seri riguardo a quello scempio da Far West. Penso che qualche giocatore, soprattutto dell’Inter, andasse qualificato. Lo dico in base a quello che ho visto. Io non ricordo una cosa del genere dove un giocatore viene attaccato dopo aver fatto gol in quel modo e poi quello che è successo alla fine prevedeva delle squalifiche. L’Inter doveva avere qualche squalificato, cosa che invece non è avvenuta».