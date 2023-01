Brambati: «Inter, Inzaghi unica pecca! Inutili Supercoppe, conta scudetto»

L’Inter ha trionfato in Riad nella finalissima di Supercoppa italiana contro il Milan. Nonostante il successo, Brambati ai microfoni di TMW Radio critica aspramente Inzaghi per non aver ancora portato a casa lo scudetto

ATTACCO – L’Inter ha vinto ancora la Supercoppa battendo il Milan in finale. Massimo Brambati attacca senza messi termini Simone Inzaghi: «L’unica pecca dell’Inter è l’allenatore delle Supercoppe e delle Coppe Italia, vuol dire che vincerà quelle. Scudetto? Io ho detto che la squadra per vincere lo scudetto ce l’ha ancora ancora adesso. Sicuramente la vittoria con il Milan può dare una spinta psicologica ma poi devi dimostrarla sul campo vincendo. Inutile che poi gioca bene, si loda e si imbroda: devi vincere lo scudetto. In queste squadre ti ricordano se hai vinto lo scudetto non la Supercoppa e la Coppa Italia, altrimenti pure Pirlo sarebbe rimasto alla Juventus».