Brambati: «Inter, il Barcellona ha da recriminare qualcosa di clamoroso!»

L’Inter dopo la vittoria ottenuta con il Barcellona ha rialzato la testa anche in campionato battendo il Sassuolo. Secondo Massimo Brambati, non può ancora bastare per certificare la fine del periodo di crisi. Di seguito il suo intervento nel corso di Maracanà, trasmissione in onda sulle frequenze di TMW Radio

TERRENO PERSO – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a sfidare il Barcellona al Camp Nou (QUI le ultime). Massimo Brambati non si fida delle due vittore consecutive dei nerazzurri: «Se l’Inter è fuori dal tunnel? In linea di massima dico che si vedrà se è fuori dal tunnel quando ci sarà la sosta per i Mondiali, quindi dopo una eventuale qualificazione in Champions League ma soprattutto si vedrà dove sarà in campionato. Per me l’Inter ha una rosa che non combacia con la classifica attuale, ha due punti in più della Juventus e sta a 8 punti dal Napoli. Io dico va bene che hai vinto con il Sassuolo, bene portare a casa i 3 punti. Bene la vittoria con il Barcellona anche se non mi ha convinto visto che il Barcellona ha recriminato qualcosa di clamoroso. Penso che alla sosta vedremo. L’Inter ha tenuto Skriniar, ha preso Acerbi, ha preso Lukaku, si è rafforzata rispetto alla scorsa stagione e deve stare lì a lottare in vetta. Dopo 9 partite essere a -8 dalla prima, non la vedo tanto facile riguadagnare terreno».