Brambati: «Inter ha sorpreso in negativo! Doveva vincere col Barcellona»

Massimo Brambati, sulle frequenze di TMW Radio, parla a proposito dell’Inter, reduce dal 3-3 sul campo del Barcellona

NEGATIVO − Brambati sorpreso in negativo dall’Inter: «L’Inter a me ha sorpreso in negativo. A Barcellona doveva vincere non pareggiare con la squadra che ha. Io trovo che gli avanti che ha a disposizione Inzaghi in Italia non ce li ha nessuno. Se la squadra con quei tre gioca bene, e inizi il campionato dicendo campionato con Onana titolare ed Handanovic in panchina l’Inter stava sopra al Napoli se le cose andavano come dovevano andare. Lo scandalo è che siano a 8 punti dal Napoli. Con la squadra che hanno i nerazzurri dovevano battere il Barcellona 3-1, non pareggiare 3-3. Inzaghi? Gli hanno preso Acerbi, Asllani, è tornato Lukaku, è una brutta squadra? Secondo me non c’è organico così in Italia».