Brambati: «Inter fragile, Inzaghi responsabile. Ogni volta tira fuori i trofei»

L’Inter ha deluso ieri a Genova trovando solo un pareggio contro la Sampdoria a reti inviolate. Brambati si scaglia contro Inzaghi, reo di allenare una squadra fragile mentalmente. Le sue parole su Tmw radio

FRAGILE − Massimo Brambati va contro Inzaghi dopo il pari 0-0 a Marassi: «Dopo la vittoria con il Napoli, l’Inter aveva riaperto il campionato. Poi il Napoli ha ricominciato a marciare ma l’Inter ha perso punti di nuovo. C’è una mancanza di questa squadra, che ha un’organico per non stare dietro di così tutti questi punti al Napoli. La Curva si è schierata contro Inzaghi? L’Inter non può accontentarsi di Supercoppa Italiana o Coppa Italia. La matematica ti tiene dentro ovviamente, ma oggi lo Scudetto è un miraggio. Le responsabilità della conduzione tecnica ci sono. Ogni volta che va in conferenza tira fuori i trofei Inzaghi. Io non sarei contento di lui se fossi un tifoso dell’Inter. Mi sembra una squadra fragile mentalmente».