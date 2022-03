Brambati: «Inter favorita perché mi dà una sensazione. Il Milan ha tante piccole»

Brambati indica l’Inter come la favorita per vincere la Serie A, nonostante i nerazzurri siano a -2 (con una partita in meno) rispetto al Milan. L’ex difensore ne ha parlato durante Maracanà su TMW Radio.

LA FAVORITA – Questa la preferenza di Massimo Brambati: «Io ancora adesso vedo favorita l’Inter. Per me ha ancora qualcosa in più, poi adesso facendo i debiti scongiuri se dovesse andare fuori dalla Champions League ha solo il campionato. Credo che l’Inter ha qualcosa in più ancora, devo dire che è vero che il campionato si vince con le piccole e il Milan ne ha un sacco. Poi ha tre partite verso la fine, ho guardato il calendario, con squadre che sono antipatiche da affrontare: Verona, Fiorentina e Torino, poi l’Atalanta. Sono squadre fastidiose, anche il Sassuolo: di tutte le partite ha queste cinque squadre che non sono facili da affrontare. Io metto l’Inter favorita perché alla fine, secondo me, calendario a parte mi dà la sensazione che ha qualcosa in più delle altre».