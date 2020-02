Brambati: “Inter, eventuale assenza di Handanovic pesante. Conte? Unico”

Massimo Brambati, ex calciatore oggi procuratore, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato del derby tra Inter e Milan, analizzando le possibili conseguenze dell’assenza di Handanovic dalla sfida di domenica sera. Una battuta anche sui tecnici delle due squadre, con parole di elogio per Antonio Conte.

PESANTE – Secondo Massimo Brambati l’eventuale assenza di Samir Handanovic nel derby sarebbe pesante. Parole di elogio, infine, per Antonio Conte: «L’eventuale assenza di Handanovic può pesare molto. È uno di quei giocatori che ha fatto sì che l’Inter avesse questa classifica. 7-8 punti glieli ha dati Conte, ma 4-5 almeno anche Handanovic. Ha spesse volte salvato il risultato con grandi parate. Potrebbe pesare molto la sua assenza. Conte? Come allenatore, è unico nel suo genere. Negli atteggiamenti post e pre partita, sa preparare la squadra tecnicamente, tatticamente e dal punto di vista psicologico. C’è uno stuolo di giocatori che parlano benissimo di lui. Ci sono calciatori che avrebbero voluto vederlo nel club, lo disse De Rossi apertamente tempo fa. È un allenatore top. Pioli? È un buon allenatore ma non è al suo livello. Poi le partite le fanno i giocatori, ma se hai un tecnico top, ti mette nelle condizioni per vincere più di un allenatore normale».