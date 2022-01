Brambati: «Inter-Dybala? Fossi un dirigente Juventus andrei su Brozovic!»

L’Inter ha messo gli occhi su Frattesi del Sassuolo e anche su Dybala, ai ferri corti con la Juventus. Massimo Brambati – intervenuto ai microfoni di Maracanà, in onda su TMW Radio -, crede che prima o poi il club nerazzurro cederà uno dei suoi pezzi grossi

CESSIONI CELEBRI – L’Inter inizia a guardarsi intorno in vista del mercato di giugno. Tra i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra c’è anche quello di Davide Frattesi del Sassuolo. Secondo Massimo Brambati, in estate potrebbe cambiare tutto: «Frattesi possibile vice Barella? Non so se sia un’operazione per adesso o per giugno. In estate può cambiare tutto, magari Barella può andare via. L’Inter parla di acquisti ma prima o poi sarà costretta anche a vendere. Lo scorso anno sapevo che doveva vendere due big. De Vrij? Non è un big dal punto di vista economico, che sono invece Barella, Bastoni, Lautaro Martinez e Skriniar. E aggiungo: io se fossi un dirigente della Juventus e sapessi che l’Inter ha avvicinato Dybala, farei un’offerta a Brozovic. Non hanno la strategia dei grandi dirigenti. Un grande dirigente avrebbe fatto come ha fatto Marotta».

FURBATA – A proposito di Marotta, Brambati si è fatto un’idea precisa sul caso Dybala: «Marotta meno bravo a livello di scouting? E’ così. Lui portò Paratici perché era un vero talent scout. Per me la domanda su Dybala l’ha fatta proprio a lui. E’ una furbata da grande dirigente».