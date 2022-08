Brambati: «Inter, due trofei non bastano! Inzaghi faccia autocritica»

Massimo Brambati intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà ha parlato della lotta scudetto citando in particolare l’Inter di Simone Inzaghi e i titoli vinti la scorsa stagione.

LOTTA SCUDETTO – Brambati parla della lotta scudetto facendo riferimenti ai due titoli vinti la scorsa stagione dai nerazzurri e critica Simone Inzaghi: «Io credo che l’Inter l’anno scorso fosse la più accreditata a vincere lo scudetto, quindi Simone Inzaghi avrebbe dovuto fare un po’ di autocritica. Se quest’anno l’Inter è favorita significa che la vincente della scorsa stagione non fosse così di alto livello. Non possono essere abbastanza la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, anche considerando che in questi anni sta mancando alla Juventus».